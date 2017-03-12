أعلن مسؤول في وزارة الخارجية التركية ان السلطات استدعت السبت القائم بالاعمال في السفارة الهولندية احتجاجا على قرار لاهاي منع هبوط طائرة وزير خارجيتها مولود تشاوش اوغلو للمشاركة في تجمع مؤيد للرئيس رجب طيب اردوغان.

جاء ذلك بعد تهديد أردوغان بالرد على هولندا معتبرها من بقايا النازيين والفاشيين، وذلك على خلفية اصدار الحكومة الهولندية بياناً جاء فيه أن مجلس الوزراء سحب حقوق هبوط طائرة وزير خارجية تركيا لدواعي الأمن والنظام العام.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الهولندية ان هولندا ترفض السماح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو اليوم السبت انه سيتوجه الى هولندا وحذر من ان انقرة ستفرض "عقوبات شديدة" اذا حاولت السلطات في لاهاي اعتراضه .

وقال تشاوش اوغلو في مقابلة مع قناة "سي ان ان تورك" السبت "سأتوجه الى روتردام اليوم" السبت، مضيفا "سنفرض عقوبات شديدة على هولندا" اذا تم اعتراض الزيارة التي تهدف الى المشاركة في تجمع مؤيد للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



وقال روته إن التهديد التركي بفرض عقوبات إذا منع تشاووش أوغلو من الدخول "جعلت التوصل لحل معقول مستحيلا". وأضاف روته في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن تركيا وترت المناقشات التي كان يمكن أن تسمح لتشاووش أوغلو بدخول البلاد بدعوتها لعقد تجمع حاشد.

وسحبت سلطات مدينة روتردام الهولندية أمس الجمعة التصريح لتشاووش أوغلو بحضور اجتماع لدعم مسعى إردوغان لتعزيز سلطاته ضمن تعديلات تطرح في استفتاء الشهر المقبل. وحظرت مدن أوروبية مثل هذه التجمعات التي يحضرها مسؤولون أتراك.



وبدورة وصف نائب رئيس الوزراء التركي قرار هولندا بأنه "فاشي بحت يتعارض مع الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير وجميع القيم الأوروبية، ودليل خصومة صريحة تجاه تركيا"