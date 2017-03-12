ارتفعت حصيلة ضحايا قصف استهدف سوقا شعبيا يمنيا في محافظة الحديدة المطلة على البحر الاحمر إلى 22 قتيلا وثمانية جرحى .

وقالت مصادر محلية يمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جميع الضحايا مدنيون، ومعظم الجرحى إصاباتهم خطيرة، في حين لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة حتى صباح اليوم السبت.

وقال شهود عيان إن مقاتلات التحالف العربي قصفت أمس الجمعة بغارتين سوقا شعبيا في منطقة الدوار بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة / 226 كم غرب صنعاء/ ، حيث أصابت إحدى الغارات مطعما شعبيا في السوق ذاته.

ولم تصدر قوات التحالف العربي اي تعليق حول القصف حتى الآن.