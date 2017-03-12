قال ديوان المحاسبة الكويتي اليوم السبت إن وفدا من الديوان سيزور مكتب التدقيق الوطني بجمهورية إستونيا الأسبوع المقبل لبحث مواضيع مشتركة أبرزها إدارة النفايات الصلبة والرقابة البيئية على مشاريع البناء والرقابة المسبقة على المناقصات.

وأوضح الديوان في بيان صحافي أن الزيارة التي ستكون خلال الفترة من 13 الى 15 مارس الجاري تأتي تفعيلا لمذكرة التعاون المشتركة الموقعة بين الجهازين والتي تهدف إلى تطوير المهارات المهنية للعاملين في الجهازين.

ونقل البيان عن عضو الوفد المشارك مها المطير قولها إن الاتفاقية تقوم على التنسيق والتعاون حول المسائل المتعلقة بالمنظمات الإقليمية والدولية التي يشارك في عضويتها الجهازان وتهدف الى تشجيع التعاون المشترك في مجالات أعمال التدقيق.

واضافت المطير وهي مهندسة اختصاصية بإدارة الدعم الفني في الديوان أن الاتفاقية تعمل ايضا على تطوير المهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين وتنسيق الجهود المتعلقة بالاجتماعات والأنشطة التدريبية وزيارات الخبراء وتبادل المعلومات الفنية ونتائج الأبحاث.

وأشار إلى أن وفد الديوان يضم إلى جانبها كلا من المدقق الرئيسي في إدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية مشاعل بوطيبان والمدقق الأول في إدارة الرقابة على الشركات نور الفاضل.

يذكر ان ديوان المحاسبة الكويتي ومكتب التدقيق الوطني بجمهورية إستونيا أبرما في ديسمبر الماضي اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مجال الرقابة والتدقيق وتوسيع أفق ومجالات التعاون والتنسيق بين الجهازين في المنظمات الرقابية التي يشاركان بها