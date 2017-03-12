يقول الرئيس السوري بشار الأسد أن النظام السياسي في المستقبل يعتمد على السوريين وسيكون هناك "استفتاء حول ما يريدونه"، واضاف :"إنه ينبغي محاربة "الإرهابيين" والدخول في حوار لحل الأزمة السورية".



وقال ردا على سؤال عن وجود مجال للتعاون مع ترامب: نظريا نعم لكن عمليا ليس بعد ، وواصل :"لم نر شيئا ملموسا" فيما يتعلق بخطاب ترامب عن أولوية هزيمة داعش وتابع قائلاً :" ان أي قوات أجنبية تدخل سوريا دون دعوتنا أو إذننا أو التشاور معنا تعتبر قوات غازية"



ولفت الأسد إلى وجود نوع حاسم جدا من التعاون" بين الحكومة السورية والمخابرات الصينية بشأن "الإرهابيين" من الويغور في سوريا