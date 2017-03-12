قتل سبعة اشخاص في ايران في انفجار في منزل وقع خلال اعداد العاب نارية مخصصة لرأس السنة الفارسية، كما اعلن السبت موقع اخباري قريب من السلطة القضائية.

وقال مدعي مدينة اردبيل (شمال شرق) ناصر عتباتي لموقع "ميزان اونلاين" ان "ابن العائلة كان يعد العابا نارية مصنوعة يدويا انفجرت عند اقترابها من مصدر للحرارة".

واضاف ان الانفجار ادى الى انهيار المنزل، موضحا ان "سبعة اشخاص قتلوا واصيب ثامن بجروح خطيرة وثلاثة بجروح اقل خطورة".

ويحتفل الايرانيون في 15 آذار/مارس بآخر يوم اربعاء من التقويم الفارسي في تقليد زردشتي قديم يقضي بالقفز فوق نار مشتعلة وكذلك اطلاق العاب نارية ينم تصنيعها يدويا في اغلب الاحيان.

وكل سنة، تسجل حوادث في هذه المناسبة على الرغم من تحذيرات السلطات. وقتل ثلاثة اشخاص وجرح نحو 2500 آخرين العام الماضي.

وتأمل السلطات هذه السنة ان يستخدم الايرانيون بدرجة اقل العاب النار "احتراما" ل16 رجل اطفاء لقوا حتفهم في كانون الثاني/يناير في انهيار مبنى كبير في طهران كانوا يحاولون اخماد حريق فيه