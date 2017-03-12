قتلت حركة التمرد الماوية السبت 11 جنديا من القوات الخاصة الهندية في وسط البلاد في مواجهة جديدة في نزاع داخلي مستمر منذ نصف قرن.

وقال مسؤول في شرطة ولاية شاتيسغارغ (وسط) ان القوات كانت في طريقها لتأمين حماية ورشة بناء طريق عندما هاجمها مسلحون.

وصرح المسؤول في الشرطة سونداراج بي لوكالة فرانس برس "يمكننا تأكيد ان 11 من افراد قوات الامن لقوا مصرعهم في كمين نصبه متمردون ماويون في منطقة سوكما".

واصيب ثلاثة جنود بجروح خطيرة في الهجوم على قافلة ونشرت مروحيات لاجلائهم.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة على تويتر ان وزير الداخلية راجناث سينغ سيتفقد مكان الهجوم.

وحركة التمرد الماوية بدأت بانتفاضة فلاحية في قرية في البنغال الغربية في 1967 لكنها انكفأت الى "ممر احمر" من الغابات في وسط الهند. وهي تقاتل بالسلاح نيودلهي والسلطات المحلية منذ نصف قرن.