بحث وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري مع وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لاسيما في مجالات الاوقاف والشؤون الدينية.

جاء ذلك خلال لقائهما قبيل انطلاق المؤتمر الدولي ال(27) للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بمصر اليوم تحت عنوان (دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الارهاب والتحديات) بمشاركة نخبة من الوزراء والعلماء والمفتين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.

وكان وزير الاوقاف المصري اكد خلال لقاء تعارف مع ضيوف المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ان نجاح المؤتمر يكمن في جهود المشاركين.

ويناقش المؤتمر عدة محاور ابرزها مواجهة الارهاب وتحديات التطرف الفكري والالحاد ودور القادة السياسيين والدينيين والبرلمانيين في نشر السلام بين الشعوب واصدار التشريعات في مواجهة التطرف والارهاب.