أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، مقتل عدد من خبراء "داعش" الأجانب في الجانب الغربي من مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية استهدفت مقرا لداعش في منطقة 17 تموز بالجانب الغربي من الموصل، أسفرت عن تدمير المقر".

وأوضحت أن الضربة أدت إلى مقتل أبرز قيادات "داعش" من الخبراء الأجانب، وهم: "أبو محمد الروسي زيراوف (روسي الجنسية) وهو مهندس طائرات، وأبو عائشة (طاجيكي) خبير في تفخيخ العجلات وتطوير الأسلحة وهو مبتكر حمل الصواريخ بالطائرات المسيرة، وأبو عمر الفرنسي (من أصول تونسية) خبير محركات وكان أحد مدراء شركة مرسيدس (الألمانية) للسيارات".

ولم تذكر الوزارة تاريخ هذه الغارة التي لم يعلن عنها التحالف حتى اللحظة.

وفي سياق آخر،، قال الملازم أول في الجيش العراقي، نايف الزبيدي، للأناضول إن "داعش لا يزال يشكل تحديا أمام تقدم القوات الأمنية في الأحياء المتبقية في الجانب الغربي للموصل".

وأضاف الزبيدي أنه "على الرغم من سرعة التقدم في أحياء هذا الجانب، إلا أنه لا يمكن القول حتى الآن أن داعش انهزم وأقرّ بخسارة المعركة، التنظيم لا يزال يمسك نحو نصف الجانب الغربي من المدينة ويقاتل بشراسة".