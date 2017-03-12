ارتفعت حصيلة تفجيرين احدهما انتحاري استهدفا منطقة تقع فيها مقبرة في احد احياء دمشق القديمة الى 44 قتيلا على الاقل، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وافاد المرصد السوري بـ"ارتفاع حصيلة التفجيرين في حي الشاغور في دمشق الى 44 قتيلا على الاقل" بينهم زوار عراقيون شيعة.

وكان المرصد السوري افاد في وقت سابق عن مقتل 30 شخصا على الاقل.

واستهدف التفجيران المنطقة التي تقع فيها مقبرة باب الصغير حيث تتواجد اضرحة يعد بعضها مزارات دينية شيعية وسنية.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري بدوره "ارتقاء 40 شهيدا واصابة 120 آخرين جراء تفجيرين ارهابيين بعبوتين ناسفتين" في منطقة مقبرة باب الصغير.

واستهدف التفجيران بحسب المرصد السوري، "حافلتين على الاقل لزوار شيعة" في حي الشاغور.

واظهرت صور بثها التلفزيون السوري الرسمي بقع من الدماء على الارض والى جانبها احذية ونظارات مكسرة فضلا عن حافلة وقد احترقت اجزاء منها وحافلات اخرى قد تساقط زجاج نوافذها واقتلعت ابوابها.