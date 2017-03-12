اعلنت رئاسة الاركان التركية اليوم السبت مقتل اربعة عناصر من منظمة حزب العمال الكردستاني جراء غارات شنتها قواتها الجوية في قضاء (يوكسك أوفا) بمدينة (هكاري) جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الرئاسة في بيان ان "سلاح الجو نفذ غارات على مواقع تابعة للحزب يوم امس الجمعة بعد ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود عناصره في ريف (يوكسك أوفا)".

واكدت ان الغارات اسفرت عن مقتل اربعة عناصر من الحزب وتدمير منصتي سلاح تابعة له.

ودأبت قوات الأمن والجيش في تركيا على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره جنوبي وجنوب شرقي البلاد ردا على الهجمات الارهابية التي ينفذها داخل البلاد بين الحين والآخر مستهدفة المدنيين وعناصر الامن