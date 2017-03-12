أعلن حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فوزه في أربعة من خمسة انتخابات إقليمية منها ولاية اوتار براديش الأكثر سكانا في البلاد. وقال رئيس الحزب اميت شاه في مؤتمر صحافي عقده في نيودلهي «سنشكل الحكومة في أوتار براديش وغوا واوتاراخاند ومانيبور.
هذه وكالة تاريخية اعطاها الشعب في هذه الولايات لحزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا)»، مضيفا «هذه النتائج ستعطي السياسة الهندية اتجاها جديدا».
ويعزز هذا الفوز من مكانة رئيس الوزراء الهندوسي ناريندرا مودي أكثر من أي وقت مضى باعتباره الرجل القوي للهند، حيث سيترشح لولاية ثانية في الانتخابات التشريعية المقررة في 2019.