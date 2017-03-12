دعت الهيئات الإسلامية في القدس المحتلة المواطنين إلى عدم الامتثال لقانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الآذان، وقال مجلس الأوقاف ودائرة الأوقاف الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا بالقدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية في بيان مشترك امس: «على أهلنا في القدس وضواحيها وسائر مدنها وقراها القيام بالآذان من أعلى أسطح منازلهم وفي الأسواق والطرقات وألا يمتثل المؤذنون لهذه القرارات الجائرة ردا واضحا على السياسة العنصرية الاحتلالية».



وجاء في البيان أن «قانون منع الآذان بحجة التشويش من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى السابعة صباحا ليس إلا حلقة في سلسلة قوانين يهودية عنصرية فاشية جائرة، تهدف إلى طرد المقدسيين والتضييق عليهم والتدخل في شؤون عبادتهم وشعائرهم».



وفي المقابل، أدانت الهيئات الإسلامية المساعي الإسرائيلية لخنق الأقصى من خلال الحفريات وإنشاء البؤر الاستيطانية والمشاريع التهويدية والمسارات التوراتية والحدائق التلمودية والرموز والشعائر الزائفة إضافة إلى الاقتحامات اليومية ونصب الحواجز والتضييق على المصلين والتدخل في مهام وعمل إدارة الأوقاف واعتقال وإرهاب وتخويف العاملين فيها.