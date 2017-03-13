قتل مسلحان وأصيب ثالث بجروح خطرة كما قتل شرطي تونسي وأصيب آخر بجروح في هجوم ارهابي على دورية امنية جنوبي البلاد. وقالت الداخلية التونسية في بيان ان «اثنين من المتشددين الاربعة المفترضين قد قتلا، وان ثالثا اصيب بجروح خطرة ونقل الى المستشفى، اما الارهابي الاخير، فقد فر»، مشيرة الى عمليات تمشيط جارية بحثا عنه.

وأطلق المسلحون الاربعة الذين كانوا يتنقلون على دراجات نارية، النار، مساء امس الاول، على نقطة تفتيش كان يتولاها الشرطيون الثلاثة على متن آليتهم.

وذكرت الوزارة ان الدراجات النارية كانت مجهزة بـ«عبوات متفجرة يدوية الصنع».