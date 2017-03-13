غادرت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون ـ هي القصر الرئاسي امس بعد يومين على اقالتها من قبل المحكمة الدستورية، ما يفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ان رئيسة البلاد بارك غيون ـ هي غادرت القصر الرئاسي وتوجهت الى منزلها الخاص في جنوب العاصمة سيئول حيث تجمع مئات من انصارها للاحتجاج على قرار المحكمة بعزلها.

وظهرت في لقطات بثها التلفزيون الرسمي مباشرة سيارة ليموزين سوداء تغادر «البيت الأزرق» مقر الرئاسة يرافقها عشرات من رجال الشرطة على دراجات نارية.

وقال ناطق باسم الرئاسة كيم دونغ ـ جو ان «الرئيسة بارك غيون ـ هي غادرت البيت الأزرق الى منزلها الخاص».

ونقل عن بارك قولها في بيان، تلاه المتحدث السابق باسمها «اعتذر بسبب الفشل في القيام بواجبي حتى النهاية».

وأضاف البيان «على الرغم من أن الأمر ربما يستغرق وقتا، أعتقد أن الحقيقة ستظهر في نهاية المطاف».