قالت سلطات الحماية المدنية في هايتي اليوم الأحد إن حافلة دهست مجموعة من المشاركين في استعراض موسيقي بشمال البلاد في وقت متأخر الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة 17 آخرين.



وأضافت أن الحافلة كانت في طريقها من مدينة كاب هايتيان إلى العاصمة بورت أو برنس عندما دهست استعراضا موسيقيا في بلدة جونايفز في الجزء الشمالي من هايتي.



ويشارك موسيقيون في مثل هذه الاستعراضات الموسيقية ويعزفون الآلات التقليدية وكثيرا ما ينضم إليهم المارة في الشوارع.



ولم يتضح سبب الحادث على الفور. وقال باتريك تشيرليوس، وهو متحدث باسم الحماية المدنية في مديرية أرتيبونيتي إن الشرطة تحتجز سائق الحافلة والركاب.



وبعد الحادث رشق الموسيقيون والمشاركون في الاستعراض الحافلة وسيارات بالحجارة مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.



والطرق في هايتي خطرة وتعمها الفوضى ولا يلتزم المارة وقادة الدراجات النارية والسيارات بالكثير من قواعد المرور.