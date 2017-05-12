تواصلت الاحتجاجات في فنزويلا فيما قذف محتجون شبان الزجاجات والأكياس المحشوة بالبراز على الجنود الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع لمنع خروج أحدث مسيرة في الاحتجاجات الممتدة منذ أكثر من شهر ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وجاءت المشاهد غير العادية على الطريق السريع الرئيسي في العاصمة كراكاس بينما تدفق آلاف من أنصار المعارضة مرة أخرى على الشوارع منددين بالأزمة الاقتصادية في فنزويلا ومطالبين بإجراء انتخابات.

وفي السياق، هددت النائبة العامة في فنزويلا باللجوء الى محاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين اعتقلوا خلال موجة الاحتجاجات.

وذكر مكتب النائبة العامة في بيان أن «الدستور يكفل محاكمة المدنيين امام محاكم عادية».