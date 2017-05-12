عواصم - إياد أحمد ووكالات

عقد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مباحثات امس مع الرئيس هادي، تناولت تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن.

كما التقى ولد الشيخ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث بحثا الجهود الأممية لاستكمال المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل الى حل سياسي للأزمة في اليمن بالإضافة الى جهود الإغاثة الإنسانية.

في هذه الأثناء، طالب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر المجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية كونها تهدد الأمن والسلم المحلي والدولي.

وقال الأحمر في تصريح صحافي «إن ما تمارسه ميليشيات الحوثي من انتهاكات بحق المدنيين من قتل واختطاف وتعذيب وترويع وتجويع لليمنيين وتجنيد للأطفال واستغلال للموارد وللفئات المجتمعية الأخرى في الحرب والتحشيد الطائفي وما ترتكبه من تجاوزات للقانون الدولي والقوانين المحلية وجرائم وأعمال إرهابية يجعل من الواجب على المجتمع الدولي تصنيف هذه الميليشيات كجماعة إرهابية».

ميدانيا، تمكنت القوات السعودية وقوات التحالف العربي في اليمن من صد هجوم حوثي قبالة منطقة جازان على الشريط الحدودي، وأكدت مصادر عسكرية سعودية، مقتل 40 عنصرا من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي بارز.

وقالت المصادر - حسبما أوردت قناة (العربية) الإخبارية امس - «إن مدفعيات القوات السعودية بمشاركة فرق راجلة من وحدات المظليين والقوات الخاصة السعودية وبمساندة من طيران التحالف، تصدت لهجوم كبير من قبل ميليشيات الحوثي قبالة قريتي الدفينة والقرن الواقعتين على الشريط الحدودي السعودي في منطقة جازان».

من جهة أخرى، شهدت جبهات القتال شرق العاصمة صنعاء تجدد للمواجهات العنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء» «ان المواجهات تركزت بشكل عنيف في وادي حريب بمديرية نهم شرق صنعاء وخلفت قتلى وجرحى أغلبهم من عناصر الميليشيات».

في غضون ذلك، واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها جنوب غرب مدينة تعز وسيطرت على جبل الرضعة ومناطق الهوبين والشقق بمديرية المسراخ وقتلت عدد من عناصر المتمردين وأسرت آخرين، بالتزامن مع تجدد غارات طيران التحالف العربي على مواقع وتعزيزات للميليشيات في مركز مديرية مقبنة ومحيط مصنع إسمنت البرح غرب تعز.