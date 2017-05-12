نجحت قوات الأمن السعودية في تعقب مطلوبين شنوا هجوما إرهابيا مع بداية أعمال الإزالة في حي المسورة بالمنطقة الشرقية في المملكة، حيث قتل أحد المطلوبين بالرصاص أثناء مواجهات مع رجال الأمن.

وشهدت أعمال إنشائية بدأتها أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير حي المسورة في بلدة العوامية، هجوما إرهابيا شنه عدد من المطلوبين، بعدما استهدفوا المعدات أثناء إزالة المباني في الحي، بحسب ما افادت «العربية.نت». وتناقل المغردون في وسائل التواصل الاجتماعي صورا للمعدات المتعرضة لإطلاق وابل من الرصاص في محاولة لإيقافها، في حين طالبت الشركة المنفذة للمشروع من الجهات الأمنية حمايتها كي تقوم بإنجاز مهامها بإزالة المنازل المتهالكة.

وبين الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن شرطة القطيف تلقت بلاغا عن تعرض آلية تابعة لشركة مقاولات إلى إطلاق نار، وذلك أثناء مباشرتها في إزالة أحد المنازل التي أخلاها ملاكها بحي المسورة ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، ما نتج عنه احتراق الآلية دون أن يتعرض أي من العمال أو المارة لأذى.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية اعتمدت مشروع إزالة حي المسورة وإقامة مشروع تنموي سيحوله إلى منطقة خدمات تستفيد منه بلدة العوامية.