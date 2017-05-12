قال الجيش العراقي، إن تنظيم داعش ارتكب مجزرة جديدة في الجانب الغربي من مدينة الموصل، وأعدم 17 عائلة أثناء محاولتهم الفرار من مناطق تخضع لسيطرة التنظيم.

وقال العقيد أحمد الجبوري الضابط في قيادة عمليات نينوى إن «معلومات استخباراتية من داخل أحياء الموصل التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم أبلغونا بأن داعش أعدم خلال 24 ساعة، 17 عائلة بينهم نساء بإطلاق نار أثناء محاولتهم الفرار».

وأضاف أن «أعداد العوائل تقدر بأكثر من 60 شخصا»، موضحا ان «التنظيم نفذ الإعدام بالضحايا في سوق البركة بمنطقة الزنجلي غربي الموصل فيما أعدم آخرون بساحة الزنجلي كعبرة للآخرين».

وبين أن العوائل «اتفقت على الفرار إلا أنهم وقعوا بكمين للتنظيم قبل الوصول إلى القوات العراقية بأحد الأزقة بمنطقة الزنجلي وقاموا باعتقالهم فيما أطلقوا النار نحو فارين آخرين».

من جهة اخرى، أعلن قائد الشرطة العراقية، رائد جودت، تحقيق قواته تقدما في حي الاقتصاديين، شمال الجانب الغربي للموصل، وفتح طريق للإمداد من الموصل نحو قضاء تلعفر غربها.

وقال الفريق جودت إن «فرقة الرد السريع مسنودة باللواء الآلي المدرع من الشرطة الاتحادية توغلت في المداخل الشمالية لحي الاقتصاديين وحاصرت دفاعات ارهابيي داعش بعشرات الآليات المدرعة ونشرت المئات من عناصر كتيبة القتال الليلي على أسطح المباني والمنازل في شارع 60».

وأضـاف أنـه «تـم قتـل عشـرات الدواعش وتدميـر 12 آلية مسلحــة و5 عـربــات مفخخـــة و3 مواضع للرشاشات الأحادية ومستــودعين للمـؤن والذخيـرة تتبـع جميعـهـا لــداعــش».