أعلنت الشرطة الإيطالية ان انفجارا مدويا وقع بأحد الشوارع القريبة من وسط العاصمة روما بين مركز للبريد وفرع لقوات المطافئ أثار الفزع من دون وقوع إصابات.



وذكرت الشرطة في بيان مقتضب أن عبوتين مصنعتين يدويا انفجرتا بموقف للسيارات ملحق بمبنى للبريد بطريق (مارموراتا) قرب حي (أفينتيو) الراقي.



وأشار البيان الى أن الانفجار المدوي تسبب في أضرار مادية بإحدى السيارات الموجودة بالموقف من دون أن تحدث اصابات بين المارة.



وذكر أنه تبين من المعاينات الأولية للمحققين وخبراء المفرقعات أن العبوتين كانتا مخبأتين بين سيارتين في المرأب يعتقد أنه جرى تفجيرهما عن بعد.