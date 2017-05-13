قالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ بقيمة ملياري دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال «البنتاغون» في بيان مساء امس الأول إن هذه الصفقة تشمل 60 صاروخا من طراز «باتريوت باك-3» التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، و100 صاروخ من طراز (جيم-تي) التي تصنعها شركة رايثيون.

وأشار إلى أن «وكالة تعاون الأمن والدفاع الأميركي، أبلغت الكونغرس، بهذه الصفقة.

وأوضح البيان أن هذه المبيعات ستساهم في تعزيز قدرة الإمارات العربية المتحدة على الرد على تهديدات الطائرات والصواريخ الحالية والمستقبلية.

وبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستخدم القدرة الصاروخية لردع التهديدات الإقليمية وتعزيز الدفاع عن أراضيها.