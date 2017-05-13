أعلن شتيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، انها تستقبل، بعد غد، الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون الذي يتولى مهامه غدا.

واوضح المتحدث في لقاء صحافي امس ان ميركل «سيسرها استقبال الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون في مقر المستشارية».

وستكون المانيا أول زيارة لماكرون الى الخارج، وذلك على نحو ما اعتاد الرؤساء الفرنسيون السابقون. هذا ولم يفصح المتحدث باسم ميركل عن فحوى اللقاء في حين ينتظر أن يدلي كل من ميركل وماكرون بموقفهما بشأن مسائل تتعلق بإصلاح الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، قال مساعد كبير لماكرون: إن الرئيس المنتخب مستعد لإجراء محادثات مع التجمع المحافظ الرئيسي في البلاد وذلك بعد يوم من إقدام حزبه على ضم مجموعة من الاشتراكيين ضمن مرشحيه للانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال آرنو لوروا المتحدث باسم ماكرون على قناة (بي.أف.أم) التلفزيونية «هناك مجموعة بين الجمهوريين (المحافظين في فرنسا).. تقول: نريد أن نحقق نفعا لبلدنا، لكننا لا نريد أن (نمكرن) أنفسنا». وأضاف «نحن كأناس مسؤولين منفتحون أمام النقاش. لا أغلق أي باب».