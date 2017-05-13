أكدت وزارة الدفاع الروسية ان مقاتلة تابعة لها اعترضت طائرة تجسس أميركية فوق منطقة البحر الاسود.



وأوضح المكتب الصحافي للوزارة في بيان ان الرادارات الروسية اكتشفت الثلاثاء الماضي طائرة تحاول الاقتراب من الحدود الروسية فوق منطقة البحر الأسود.



وأضاف ان مقاتلة روسية من طراز «سوخوي 30» انطلقت لاعتراض هذا الهدف الذي اتضح انه طائرة تجسس أميركية من طراز «بوسيدون».



وأشار البيان الى ان المقاتلة الروسية اعترضت عن بعد آمن الطائرة الأميركية التي غيرت نتيجة لذلك مسار تحليقها بعيدا عن الحدود الروسية.



وكانت مصادر عسكرية أميركية ذكرت ان المقاتلة الروسية اقتربت الى مسافة ستة أمتار فقط من الطائرة الأميركية ما شكل خطرا على سلامتها.