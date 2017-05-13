أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة تتألف من 31 وزيرا و42 وزير دولة.



وشملت التعديلات وزراء المجموعة الاقتصادية ومنهم وزراء النفط والاستثمار والمالية.



وقال صالح إن الحكومة الجديدة جاءت لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، مضيفا ان أولوياتها هي زيادة الإنتاج وتحقيق السلام.

وذكر انه تم تعيين الفريق محمد عثمان الركابي وزيرا للمالية، ومبارك فاضل المهدي وزيرا للاستثمار، وعبدالرحمن عثمان عبدالرحمن وزيرا للنفط، وحامد المنان وزيرا للداخلية.



وقد تم تعديل الدستور السوداني في ديسمبر الماضي لاستحداث منصب رئيس الوزراء، وهو مطلب لأحزاب المعارضة التي شاركت في حوار وطني مع الحكومة، بهدف إعادة توزيع بعض السلطات الواسعة التي يملكها الرئيس عمر البشير.