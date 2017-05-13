كشفت منظمة «فورو بينال» غير الحكومية في ڤنزويلا، امس، عن توقيف السلطات 65 عسكريا برتب متفاوتة في الجيش الڤنزويلي.



وقال محامي المنظمة، ألونسو مدينا، إن السلطات الڤنزويلية أوقفت 65 عنصرا من الجيش، بتهمة «الخيانة للوطن والتحريض على العصيان»، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».



من جهته، قال وزير الدفاع الڤنزويلي فلاديمير بادرينو، إن القوات المسلحة تركز على مهامها الدستورية، والادعاءات المتعلقة بانقسام الجيش تسعى للتحريض على تمرد عسكري.



وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الڤنزويلية هنريك كابريليس، إن السلطات أوقفت عشرات العناصر في الجيش ممن عبروا عن سخطهم، مبينا أن هناك عناصر مستاءة من الحكومة ضمن القوات المسلحة، مشيرا إلى أن «القوات المسلحة الڤنزويلية انقسمت بالكامل».

وتتهم الحكومة كابريليس بالوقوف وراء المظاهرات والاحتجاجات الجارية في البلاد.