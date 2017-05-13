استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون بجروح متفاوتة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



واندلعت المواجهات إثر تظاهرات تضامنية مع مواصلة مئات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 26 يوما على التوالي.



وذكرت مصادر فلسطينية أن شابا استشهد إثر إصابته بعيار ناري في الصدر خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية (النبي صالح) شمال غرب رام الله.



وأضافت المصادر ان عشرات آخرين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي وبحالات اختناق خلال مواجهات مماثلة اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.