أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية، د.عبدالمحسن الحويلة، تخصيص 25 منحة دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة من طلبة مملكة البحرين .

وأكد الحويلة قبيل توجهه إلى مملكة البحرين اليوم السبت، مترئساً وفداً تعليماً عمق الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي في شتي المجالات وفي مقدمتها المجال التعليمي.

وأضاف أن دول الخليج تحرص على تنمية المجال التعليمي والنهوض بالعنصر البشري بما يحقق التقدم في هذا المجال، مؤكدا حرص البلاد على مد جسور التعاون لتعزيز الأهداف المنشودة.

وقال انه ترجمة للاهتمام بالجانب التعليمي وبتعليمات وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس تم تشكيل لجنة خاصة لاختيار طلبة المنح الدراسية لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى انه سيتم إجراء المقابلات اعتبارا من اليوم ولغاية الخميس المقبل لاختيار الفئات التي ستتم استضافتها في دولة الكويت والتكفل بها من شتى الجوانب.

وأوضح الحويلة أن الطلبة الذين سيتم اختيارهم سيكونون من ذوي الإعاقات السمعية والذهنية وستقوم اللجان بإجراء الاختبارات لمطابقتها مع شروط القبول وفق شروط إدارة مدارس التربية الخاصة وستعقد الاختبارات النظرية والفنية للطلبة في مقر الملحق الثقافي الكويتي في البحرين.

وبين انه تم التنسيق مع إدارة مدارس التربية الخاصة في مملكة البحرين الشقيقة لتجهيز أعداد الطلبة الذين سيلتحقون بهذه الاختبارات.

وقال إن العدد المتوقع قبوله للعام الدراسي المقبل سيصل إلى 25 طالبا ستتكفل الكويت بجميع مصاريف دراستهم ومعيشتهم تفعيلا للاتفاق المبرم بين دول مجلس التعاون الخليجي حول تبادل الخبرات التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن الكويت بلد سباق في هذا المجال وقطع شوطاً كبيراً في التخصص بتعليم الطلبة ذوي الإعاقات.