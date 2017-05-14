قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن سلطات الاحتلال وافقت من حيث المبدأ على السماح للصليب الأحمر بزيارة ثانية للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ 27 على التوالي، والذين يرفضون (الأسرى) الدخول في أي مفاوضات مع الاحتلال دون قادة الإضراب.



من جهتها، أوضحت اللجنة الوطنية لإسناد اضراب «الحرية والكرامة»، أن 11 أسيرا في سجن «جلبوع» انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام نصرة لرفاقهم الأسرى، مشيرة إلى أنه حتى تاريخ أمس الأول، لم تتم أي مفاوضات بشكل رسمي بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال والأسرى المضربين، ولكن هناك رسائل يبثها ضباط مصلحة السجون بين الأسرى بأنه سيتم نقاش مطالبهم.