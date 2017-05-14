توالت إدانات دول العالم للعمل الإرهابي الذي وقع في حي المستورة في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية وأسفر عن مقتل شخصين أحدهما طفل وإصابة آخرين، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في جهودها لمكافحة الإرهاب.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإرهابي، وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية امس، وقوف الكويت إلى جانب السعودية وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقدم المصدر في بيان بثته «كونا» عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل داعيا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء.

وأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي، وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة موقف الدوحة الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأعرب بيان الخارجية عن تعازي قطر لحكومة وشعب المملكة وذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

بدورها، دانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف ترويع الآمنين والإضرار بالأمن، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأشادت الخارجية البحرينية في بيان «بالجهود الكبيرة للجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في تثبيت دعائم الأمن والسلم والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين على أراضيها»، مشددة «على فشل مثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة في النيل من مقدرات الدولة أو عرقلة الجهود التنموية المتواصلة فيها، وتؤكد تضامنها التام ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب».

من جانبها، أدانت الحكومة الأردنية هذه العملية الإرهابية وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، التعازي للسعودية، مؤكدا وقوف حكومة بلاده الكامل وتضامنها مع الرياض في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي يستهدف أمنها واستقرارها.

وشدد المومني على ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية في مواجهة الإرهاب وقوى الظلام التي تستبيح الآمنين في كل مكان في المنطقة والعالم.

ودانت القاهرة الهجوم الإرهابي، وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظا على سلامة مواطنيها.

وشدد البيان على موقف مصر القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، لافتا الانتباه إلى أهمية إيجاد رؤية شاملة لوقف انتشار هذه الظاهرة التي تتنافى مع كل المبادئ الإنسانية، والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها.