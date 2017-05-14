عواصم- اياد أحمد ووكالات

عبرت الرئاسة اليمنية، امس عن تقديرها وشكرها لموقف مجلس التعاون الخليجي، الرافض لتشكيل «المجلس الانتقالي» لإدارة جنوب اليمن.

وقال مدير مكتب الرئاسة، عبدالله العليمي، في تصريح على صفحته الرسمية على «تويتر» إن «الموقف الواضح الذي أكده بيان مجلس التعاون الخليجي يعكس وضوح الرؤية وثبات موقف التحالف خلف أهدافه السامية، من دعم الشرعية وهزيمة الانقلاب واستعادة الدولة».

وأضاف «هذا الموقف يضاف إلى رصيد المواقف الكبيرة للأشقاء في دول مجلس التعاون تجاه القضايا اليمنية وهو بلا شك موقف متوقع ونبيل يستحق كل الشكر والتقدير».

وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد عبر عن رفضه لتشكيل محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، ما يسمى بـ«مجلس الحكم الانتقالي» لإدارة المحافظات الجنوبية.

وجدد المجلس مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية والحفاظ على أمنها واستقرارها. كما أكد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية الى التوصل الى حل سلمي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن دول المجلس «تدعو جميع مكونات الشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن الى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة».

ميدانيا، تصدت قوات التحالف العربي لهجمات جديدة ومحاولات تسلل للميليشيات إلى عدة مناطق بحدود نجران السعودية بالتزامن مع إفشال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل أخرى للمتمردين شرق مدينة ميدي الساحلية.