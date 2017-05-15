عواصم ـ وكالات: دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى إصدار تقرير مفصل حول الظروف الصحية التي يمر بها الأسرى المضربون لليوم الـ 28 على التوالي في سجون الاحتلال، محذرا من انهيار صحي جماعي للاسرى.

وطالب قراقع الصليب الأحمر بالتدخل والضغط باتجاه استجابة إسرائيل لمطالب الأسرى التي هي مطالب إنسانية، ودعا في بيان صحافي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهم صحيا، ومراقبة المعاملة الإسرائيلية معهم، والتصدي لأي محاولة لتغذيتهم قسريا، والعمل على وقف الإجراءات التعسفية بحقهم من نقل مستمر بغرض الانهاك واستمرار عزلهم في ظروف غير ملائمة صحيا، وتعرضهم للإذلال، والمساومة على العلاج.

وأوضح قراقع «أن حالة انهيار صحي جماعي دخل فيها الأسرى المضربون، في ظل استهتار إسرائيل بصحتهم وحياتهم واستمرار رفضها التجاوب مع مطالبهم الإنسانية العادلة، وعدم اجراء مفاوضات حول هذه المطالب مع قادة الاضراب».

في غضون ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار: ان حركته لن تفرط في الثوابت الفلسطينية، وستواصل العمل من أجل تحرير كامل «أرض فلسطين التاريخية». وأضاف الزهار، في كلمة له خلال مؤتمر «الحفاظ على الثوابت» الذي نظمته حركة حماس في مدينة غزة امس بمناسبة الذكرى الـ 69 للنكبة، «ثوابتنا جزء من ديننا، لا نفرط في أي منها، وندافع عن حق الإنسان الفلسطيني مسلما كان أو مسيحيا، ولا نفرط في شبر واحد من أرضنا ومقدساتنا».

وقال: ان حماس «لن تسقط البندقية وستحافظ على الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان».

وتابع «الدفاع عن المقدسات في فلسطين واجب وسنواصل العمل حتى تحرير كل شبر منها».

الى ذلك، قال رئيس اللجنـــــة الانتخابيـــة الفلسطينية حنا ناصر: ان نسبة المشاركة في التصويت خلال الانتخابات بالضفة الغربية بلغت 50%، مشيرا الى ان عمليات الاقتراع جرت في 145 مكتب اقتراع في مدارس الضفة.