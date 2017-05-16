عدن ـ إياد أحمد ووكالات

أعلنت ميليشيات الحوثي حالة الطوارئ الصحية في العاصمة اليمنية صنعاء واعتبرتها مدينة «منكوبة» بسبب انتشار وباء الكوليرا فيها، وطالبت بمساعدة خارجية.

وأعلن امين جمعان الأمين العام للمجلس المحلي في امانة العاصمة «صنعاء عاصمة منكوبة في إطار حالة طوارئ صحية مؤقتة» بسبب «انتشار فجائي وبائي (للكوليرا) يحصد أرواح المواطنين من الأطفال والشيوخ والنساء، ويطول ويهدد حياة كل اليمنيين».

ميدانيا، وفي إطار الانتفاضة التي بدأت تشتعل في عدد من المحافظات والمناطق التي مازالت تحت سيطرة الميليشيات ردا على بطش وانتهاكاتها، أعلن سكان إحدى المناطق بمحافظة الضالع تشكيل مقاومة شعبية لمواجهة ميليشيات الحوثي وصالح.

وقالت مصادر محلية لـ«الأنباء»: إن سكان مناطق الربيعتين بمديرية جبن شرق محافظة الضالع شكلوا أمس الاول مقاومة شعبية وتصدت لحملة كبيرة للميليشيات حاولت اقتحام إحدى قرى المنطقة لاختطاف زعيم قبلي وعدد من أفراد القبيلة بتهمة الانتماء للمقاومة وتمكن السكان من التصدي للميليشيات والانسحاب من مناطق الربيعتين إلى مدينة جبن».