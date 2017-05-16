استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض امس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة انباء الإمارات الرسمية «وام» أن الرئيس ترامب رحب بزيارة الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق الى الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت «وام» ان الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في موجزه الإعلامي اليومي ان اجتماع الرئيس ترامب مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعد «فرصة لتعزيز التعاون مع شريك أساسي في الشرق الأوسط».