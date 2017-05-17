نفى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، امس الاول، أن يكون الأسير مروان البرغوثي قدم عرضا جديدا حول مطالب الأسرى المضربين عن الطعام منذ 30 يوما وهو الاطول في سجون الاحتلال منذ العام 1967.



وقال قراقع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن إسرائيل تهدف من وراء هذه الأخبار والإشاعات إلى التشكيك في عزيمة الأسرى، الذين سيصعدون من خطواتهم النضالية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن البرغوثي سيبدأ مع زملائه بالامتناع عن شرب الماء.



وأوضح قراقع أن «حكومة الاحتلال أفشلت حتى الآن، كل الجهود التي تمت خلال أحد عشر اجتماعا عقدت منذ بدء الإضراب وحتى الآن، وهذا يشير إلى إصرارها على ارتكاب جريمة بحق الأسرى في ظل الأوضاع الخطيرة والمأساوية التي وصلوا إليها».