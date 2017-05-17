هدد قراصنة بنشر نسخ فيلم قراصنة الكاريبي Pirates Of The Caribbean الجزء الخامس على الإنترنت قبل عرضه في السينما، إذا لم يحصلوا على فدية.

وأقر رئيس وولت ديزني، بوب إيجر، أمس الاول بأن قراصنة معلوماتية طلبوا «فدية ضخمة»، مؤكدين أنهم نجحوا في سرقة فيلم جديد للمجموعة لم يعرض بعد في الصالات، بحسب مجلة «ذي هوليوود ريبورتر».



ولم يكشف إيجر اسم الفيلم الذي تعرض للسرقة، غير أنه أكد أن الشركة العملاقة في مجال الترفيه ترفض الخضوع للابتزاز، ولفتت المجلة نقلا عن مصادر عدة لم تسمها إلى أن «ديزني» تتعاون مع الشرطة الفيدرالية وهي تقف بالمرصاد تحسبا لأي تسريب للفيلم الذي لم يبدأ عرضه في الصالات بعد.



وبحسب موقع «ديدلاين» الإلكتروني المتخصص الذي لم يكشف مصادره، فإن الفيلم «المقرصن» هو الجزء الجديد من سلسلة «قراصنة الكاريبي» الذي من المقرر البدء بعرضه في 26 مايو.



وأشارت مصادر أخرى إلى أن العمل هو الجزء الجديد من مغامرات فلاش ماكوين الشخصية الشهيرة لـ«بيكسار» المقرر البدء بعرضه في يونيو.



وطلب قراصنة المعلوماتية تقاضي أموال بعملة «بيتكوين» الافتراضية التي تضمن سرية تامة للمتداولين بها ملوحين بعرض خمس دقائق من الفيلم المسروق في مرحلة أولى ثم 20 دقيقة منه حال لم تدفع الفدية المطلوبة.