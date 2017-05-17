قال متحدث عسكري عراقي امس إن القوات العراقية تمكنت من تقليص المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في الموصل إلى 12 كيلومترا مربعا فقط فيما أسقطت طائرات منشورات على المدينة تقول فيها للمدنيين إن المعركة أوشكت على الانتهاء.

وبعد سبعة أشهر على بدء الحملة المدعومة من الولايات المتحدة أصبح التنظيم الآن لا يسيطر إلا على عدد قليل من الأحياء في النصف الغربي من الموصل بما في ذلك المدينة القديمة التي من المتوقع أن يجعلها تنظيم داعش آخر نقطة مقاومة له.

وقال متحدث باسم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تدعم القوات العراقية إن التنظيم المتشدد محاصر تماما في المدينة ويجري تدمير موارده.

وأضاف جون دوريان الكولونيل في سلاح الجو الأميركي في مؤتمر صحافي ببغداد «العدو على وشك الهزيمة التامة» في الموصل.

وبمساعدة مستشارين وضربات جوية يشنها التحالف حققت القوات العراقية مكاسب سريعة منذ فتح جبهة جديدة في شمال غرب الموصل هذا الشهر واقتربت من المدينة القديمة.

والمدينة القديمة المكتظة بالمنازل والأزقة هي أكثر ساحات المعركة تعقيدا وتضم جامع النوري الكبير الذي أعلن من على منبره أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش دولة الخلافة في أجزاء من العراق وسورية عام 2014.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم الجيش العراقي «أطمئن الجميع..ما هي إلا مسألة وقت ووقت قريب جدا إن شاء الله سيعلن تحرير وتطهير الساحل الأيمن ونرفع العلم العراقي في سماء مدينة الموصل القديمة».

ويزرع المسلحون الذين تقل أعدادهم كثيرا عن أعداد القوات العراقية القناصة وسط مئات الألوف من المدنيين، وقتل الكثيرون على يد المسلحين أو في القصف العنيف.

وطالبت المنشورات التي تم إسقاطها على الموصل المدنيين بالكف عن استخدام أي سيارة فورا لتفادي اعتبارهم على سبيل الخطأ من المتشددين الذين يقاتلون الجنود العراقيين بشن الهجمات الانتحارية بسيارات ودراجات نارية ملغومة.