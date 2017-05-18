بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقات التعاون والشراكة "الاستراتيجية" بين البلدين "الصديقين" ، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الأربعاء، أن عبد الله وترامب استعرضا خلال الاتصال، الذي جرى أمس الثلاثاء، المساعي الرامية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى جهود محاربة الإرهاب ضمن "استراتيجية شمولية".

وينتظر أن يقوم العاهل الأردني في وقت لاحق اليوم بزيارة إلى القاهرة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك قبل أيام من القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.