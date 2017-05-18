قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، انه بإمكان العالم الإسلامي الاعتماد على دعم روسيا ومساندتها له في البحث عن سبل لحل النزاعات الإقليمية.

واكد بوتين في رسالة بعث بها إلى المشاركين في الاجتماع الثالث للرؤية الاستراتيجية (روسيا والعالم الإسلامي) بالعاصمة الشيشانية غروزني ووزع نصها هنا استعداد بلاده لتكثيف التعاون مع الشركاء في العالم الإسلامي في "التصدي للإرهاب" والبحث عن سبل "لمعالجة النزاعات الإقليمية بالوسائل السلمية".

واعرب عن ثقته بأن "الجهود المشتركة كفيلة بتعزيز الامن والاستقرار الدوليين واقامة نظام ديمقراطي وعادل خال من الكراهية والتفرقة والاكراه".

وأشار الى ان عددا من الدول الاسلامية تواجه حاليا "تحديات جدية" تتمثل في "تصاعد خطر الارهاب والتطرف العدواني وتفاقم المجابهات المذهبية والعرقية والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية".

كما تطرق بوتين الى الوضع في سوريا التي وصفها بأنها "تعاني من تواصل النزاع الدموي وسيطرة الجماعات الاجرامية على مساحة واسعة من أراضيها".

يذكر ان الاجتماع الثالث للرؤية الاستراتيجية (روسيا والعالم الإسلامي) يشارك به قادة عدد من الجمهوريات في قوام روسيا الاتحادية بينها تتارستان وجمهوريات شمال القوقاز اضافة الى مفكرين ورجال دين من دول عربية وإسلامية.