ازدادت سخونة المشهد السياسي في إيران عشية الانتخابات الرئاسية المقررة، غدا، مع بروز التلويح بنشر تسريبات لبعض المرشحين، حيث هدد إبراهيم رئيسي مرشح الجناح المحافظ منافسه مرشح الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين الرئيس الحالي حسن روحاني، بنشر تسجيل صوتي له دون التصريح عن مضمونه.

وانتقد رئيسي في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجها روحاني خلال السنوات الأربع من فترة ولايته.

كما ادعى رئيسي أن روحاني انتهج سياسات محابية للأجانب.

من جهته، قال روحاني إنه لن يسمح بعودة العقوبات على إيران بعد رفع جزء منها على خلفية التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران ودول مجموعة 5+1.

وفي سياق متصل، انتقد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، العداء المتبادل بين المرشحين في انتخابات الرئاسة، معتبرا أن ذلك «لا يليق بالأمة الإيرانية» لكنه قال إن الإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات سيقلل من أثر ذلك.