«كبار العلماء»: استضافة المملكة للقمة تبرهن على ريادتها

دشنت المملكة العربية السعودية موقعا إلكترونيا وحسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمتابعة الفعاليات والقمم الثلاث خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الى المملكة يومي 20 و21 الشهر الجاري، حيث يشارك 55 قائدا أو ممثلا عن دول العالم الإسلامي في القمة المرتقبة التي تنعقد تحت شعار «العزم يجمعنا».

وبحسب الموقع الإلكتروني للقمة، فإن شعار «العزم يجمعنا» يأتي «في الوقت الذي نجمع العالم لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة الأميركية والعالم الإسلامي على تحسين المستوى المعيشي لأبناء أمتنا وتقوية اقتصاداتنا المشتركة».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ان الحساب الرسمي على «تويتر» والموقع الإلكتروني متاحين للجميع بأربع لغات عالمية، هي: العربية والإنجليزية والروسية والفرنسية، ويتضمنان العديد من المعلومات التي تتحدث عن تفاصيل القمة السعوديةـ الأميركية وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة والقمة العربية الإسلاميةـ الأميركية.

كما يتضمن الموقع الإلكتروني معلومات عن المملكة العربية السعودية من الناحية التاريخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والجغرافية، مصحوبة بصور فوتوغرافية إلى جانب معلومات عن عدد من الفعاليات، مثل ملتقى «مغردون» وافتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ومعرض المملكة الموازي والمنتدى السعودي الأميركي للرؤساء التنفيذيين.

وأطلق بالتزامن مع الموقع الإلكتروني للقمة خدمات البث الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي: تويتر، فيسبوك، انستغرام، وسناب شات.

وفي اليوم الأول من زيارته إلى السعودية، سيقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة إلى مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وهو منارة للثقافة والحضارة تسلط الضوء على التاريخ العريق لشبه الجزيرة العربية ورسالتها المتمثلة في نشر الدين الإسلامي، وبعد جولة ملكية في المركز ستقام مأدبة عشاء تقليدية في قصر المربع تكريما لضيف المملكة العزيز.

في سياق متصل، أعربت هيئة كبار العلماء في المملكة عن أملها أن تؤدي القمة الأميركيةـ العربية الإسلامية المرتقبة، إلى القضاء على الإرهاب الذي بات يهدد الجميع، مؤكدة أن هذا الشر «لن ينهزم إلا بمنظومة متكاملة دينية وسياسية وأمنية وفكرية واقتصادية».

وقالت الهيئة في بيان امس، ان «انعقاد هذه القمة على أرض المملكة العربية السعودية خادمة الحرمين الشريفين وقلب العالم الإسلامي النابض، يؤكد عظم مسؤوليتها، ويبرهن على أهمية ريادتها، ولاسيما أن المملكة هي أول من اكتوى بنار الإرهاب، وهي كذلك من أول المستهدفين به في آثاره ونتائجه».

الرياض تتهم طهران بالتضليل ودعم الإرهاب

العربية.نت: اتهمت البعثة الديبلوماسية السعودية في الأمم المتحدة إيران بممارسة التضليل ودعم الإرهاب وتهديد استقرار المنطقة.

وقالت البعثة السعودية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ان إيران تخرق القانون الدولي بممارساتها وتتسبب في جرائم حرب وضد الإنسانية.

وجاء في الرسالة أن الميليشيات المسلحة الإيرانية تواصل تهديد استقرار المنطقة والسلم في العالم، فيما لا يخفي النظام الإيراني دعمه للإرهاب.

ووصفت الرسالة الحرس الثوري الإيراني بأداة تصدير الايديولوجية الإيرانية المتطرفة ونشر الإرهاب في العالم من خلال دعم الميليشيات المتطرفة بالسلاح والمال والأشخاص مثل منظمة حزب الله الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق.

كذلك اتهمت الرسالة إيران بمواصلة دعم المتمردين في اليمن لاحتلال البلد وتهديد أمن السعودية.