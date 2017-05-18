أعلن الكرملين الروسي اليوم الخميس أن الرئيس فلاديمير بوتين كان هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول اتصال هاتفي جرى بينهما بعد تنصيب ماكرون مطلع الأسبوع.

وذكر الكرملين في بيان أن الزعيمين أعربا عن عزمهما "العمل سويا لحل القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، ومن بينها محاربة الإرهاب".

وجرى التشديد في الاتصال على أهمية مواصلة محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا في إطار "صيغة نورماندي" التي تضم فرنسا وألمانيا كوسيطين.

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية، كرر فريق ماكرون مرارا تهامه لوسائل الإعلام الحكومية الروسية بالتحامل عليهم.

وكان بوتين التقى بمرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية مارين لوبان قبل الانتخابات، وقال خلال اللقاء إن "روسيا لا تحاول عمل أي تأثير على سباق الانتخابات الفرنسي، لكننا نحتفظ بالحق في التواصل مع جميع ممثلي جميع

القوى السياسية في البلاد".