قالت مصادر أميركية وسورية معارضة إن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» قصف أمس قافلة لميليشيات موالية للنظام كانت متجهة نحو معبر التنف الحدودي مع الأردن والعراق.



وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن «قافلة كانت على الطريق لم تستجب للتحذيرات من عدم الاقتراب من قوات التحالف في التنف». وأضاف «وفي النهاية وجهت ضربة إلى طليعتها».



بدورها، نقلت «رويترز» عن مسؤول بالمعارضة أن طائرات التحالف «دمرت» قافلة لفصيل مدعوم من النظام السوري وإيران متجهة صوب القاعدة التي تتواجد فيها قوات للتحالف والجيش الحر جنوب شرق سورية.



من جهتها، قالت شبكة «شام» الإخبارية إن الرتل المتواجد في المنطقة يتألف من أربع دبابات وعربة شيلكا و12 شاحنة بعضها محمل بمضادات طيران.

وقال موقع «عنب بلدي» إن طيران التحالف الدولي استهدف ظهر أمس رتلا لقوات النظام والميليشيات المساندة لها في منطقة «الزرقة» على طريق «دمشق- بغداد» الدولي، والتي تبعد عن قاعدة التنف نحو 27 كيلومترا، حسبما ذكر البراء فارس مدير المكتب الإعلامي في «جيش مغاوير الثورة».