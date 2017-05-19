استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن اسرائيلي متطرف خلال مواجهات اندلعت شمال الضفة الغربية بالقرب من حاجز عسكري، امس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر أمنية.

واندلعت المواجهات عندما حاول المستوطن اختراق صفوف المتظاهرين بسيارته عند حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس.

بعدها راح متظاهرون يرشقونه بالحجارة ما دفعه الى الخروج من سيارته وإطلاق النار.

وكان المتظاهرون تجمعوا قرب الحاجز تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ اكثر من شهر.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان عن «استشهاد الشاب معتز بني شمسة (23 عاما)» بعد إصابته في رأسه.

وأصيب مصور ايضا يعمل في وكالة «اسوشييتد برس» الأميركية وهو في حالة مستقرة بحسب مصادر طبية.

من جهة أخرى، شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقفة، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، داخل السجون الإسرائيلية، لليوم الـ (32) على التوالي.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمتها لجنة «الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية»، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، لافتات كتب على بعضها «الأسرى في خطر» و«أين المواثيق الدولية من جريمة اعتقال الأطفال؟».