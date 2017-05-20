حقق مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان اسانج، امس، انتصارا في معركته مع القضاء السويدي الذي تخلى عن ملاحقته بتهمة الاغتصاب.



وأعلنت المدعية العامة ماريان ناي أمام الصحافة في ستوكهولم، انها «قررت حفظ الدعوى ضد اسانج بتهمة الاغتصاب المفترض»، وطلبت رفع مذكرة التوقيف الاوروبية التي تحاول منذ 2010 إلغاءها.



وبعد ثلاث سنوات على تقادم الدعوى، أوضحت المدعية انها قررت حفظها بسبب عدم فعالية إجراءات طويلة جدا وليس في ضوء وقائع جديدة.

وأضافت ان «كل الفرص قد استنفدت للمضي قدما في التحقيق (...) ولم يعد يبدو ملائما الاحتفاظ بطلب الاعتقال المؤقت لجوليان أسانج أو بمذكرة التوقيف الأوروبية».