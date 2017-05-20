بحث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي الفريق البحري جوزيف ريكسي مجالات التعاون بين الجانبين في الجوانب الأمنية والدفاعية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية إن ذلك جرى خلال لقاء عقده الجانبان في الرياض مساء امس الجمعة شهد كذلك استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ومن المنتظر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض في وقت لاحق اليوم في زيارة رسمية للسعودية في مستهل أول جولة خارجية له منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير الماضي.