أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التي تنفذها إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير على محلات التجهيزات الغذائية والجمعيات التعاونية بالمحافظة، وقد أسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 60 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب تحرير 35 مخالفة أغذية اشتملت على مخالفات اشتراطات صحيه وتخزين في ظروف غير صحية وعدم التقيد بقواعد النظافة وذلك بعد الكشف على 177 محلاً.

ودعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الاتصال بالخط المباشر 1844448 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي، لافتة إلى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية .