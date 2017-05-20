توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،على رأس وفد اليوم السبت، إلى الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية تستغرق يومين يشارك خلالها في فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها غدا الأحد.

وتأتي مشاركة الرئيس المصري في القمة تلبية لدعوة تسلمها السبت الماضي من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية غدا الأحد بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وصل الى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض اليوم في بداية اول جولة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة.

وتشهد العاصمة السعودية الرياض عقد ثلاث قمم دولية، يجتمع خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الدول الإسلامية والعربية لصياغة رؤيةمشتركة بين الولايات المتحدة وشركائها.

وحسب الموقع الرسمي للقمم الثلاث، والذي أطلقته السعودية، سيلتقي في الرياض زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية، في اطار قمة سعودية أمريكية، وقمة خليجية أمريكية، إضافة إلى قمة إسلامية عربية أمريكية.