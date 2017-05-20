ترامب لم يقدم ضمانات للفلسطينيين بوقف الاستيطان لكنه وعد بألا تكون هناك مشاريع استيطانية ضخمة

كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيُعلن قريباً مبادرة سياسية تُعيد إطلاق المفاوضات المباشرة الفلسطينية- الإسرائيلية لفترة زمنية محدودة تراوح بين -12 16 شهراً على أبعد تقدير، من دون وقف الاستيطان.

وقالت المصادر، في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة، اليوم السبت، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض (في وقت سابق الشهر الجاري)، موافقته على المبادرة التي

تقضي بإطلاق المفاوضات على أسس جديدة، ولفترة محدودة من الزمن، يجري خلالها التفاوض على قضايا الحل النهائي بتدخل أمريكي مباشر.

وأضافت المصادر "مبادرة ترامب تقوم على إلغاء المدرسة التفاوضية القديمة القائمة على جمع وفدين كبيرين إلى طاولة مفاوضات واحدة، وتأسيس

أسلوب جديد عبر التدخل الأمريكي المباشر بين صناع القرار". وتابعت"لم يحدد ترامب بعدُ تفاصيل الأسلوب الجديد في المفاوضات، لكنه

قال إن الأسلوب القديم لم ينجح، ويجب استبدال أسلوب جديد به يقوم على جمع صناع القرار تحت مظلة أمريكية مباشرة".

وأشارت إلى أن ترامب لم يقدم ضمانات للفلسطينيين بوقف الاستيطان، لكنه وعد بألا تكون هناك مشاريع استيطانية ضخمة.

وعقب زيارته الحالية للسعودية ، سوف يتوجه ترامب إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية .

كان مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات قد زار في شهر آذار/مارس الماضي إسرائيل واجرى محادثات مع نتنياهو، والضفة الغربية

واجرى محادثات مع عباس في إطار الجهود الأمريكية لاستئناف محادثات السلام بين الجانبين بهدف إقامة سلام حقيقي ودائم .

يذكر أن محادثات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني متوقفة منذ عام .2014 "