أعلنت الهيئة العامة للشباب، إطلاقها مشروع الحافلة الابتكارية (Fabus) ومجلة شبابية إلكترونية أغسطس المقبل تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب وفعاليات (الكويت عاصمة الشباب العربي 2017).

وقال المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري، في بيان صحافي اليوم السبت، إن مشروع الحافلة الابتكارية سيعنى بتطوير قدرات الشباب الكويتي في المجال التكنولوجي وتشجيعهم على الولوج إلى البحث العلمي.

وأضاف المطيري أن المشروع سيكون المرحلة الأولى لمراكز الابتكار العلمي التي تعتزم الهيئة إطلاقها في الفترة المقبلة بهدف تعزيز ثقافة العمل والابتكار لدى الشباب الكويتي ليكون مبتكراً ومنتجاً يقود عملية التنمية في البلاد.

وأوضح أن المشروع هو عبارة عن حافلة تم تعديلها وتغيير محتواها الداخلي لتصبح ورشه عمل متنقلة لتدريب المجاميع الشبابية والذهاب إليهم في تجمعاتهم بالمدارس والكليات والمراكز الشبابية والترفيهية وغيرها من الاماكن.

وأشار إلى أن المشروع الذي يقام بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أبرزها الرئاسة العامة للحرس الوطني إضافة إلى القطاع الخاص يسعى لبناء جيل أكثر انجذابا لصناعة التكنولوجيا بدلا من كونه مستخدما لها.

وبين أن الحافلة ستكون مزودة بأحدث المعدات والأجهزة التقنية في مجال الابتكار مثل الطابعات ثلاثية الابعاد وأجهزة إلكترونية ومعدات خاصة.

ولفت الى أن المشروع ينبثق من رؤية الهيئة لتمكين الشباب للابداع والابتكار في كل المجالات مثمنا دعم ورعاية رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح ونائبه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لهذا المشروع.

وقال إن تلك الرعاية تجسد الحرص على الارتقاء بالشباب الكويتي في الجوانب البحثية والعلمية في سن مبكرة ما ينعكس ايجابيا على تطور البلاد باعتبار أن الشباب هم قادة الغد وأملها.

وأشاد بدور القطاع الخاص الكويتي في دعم هذا المشروع الامر الذي يجسد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المجتمع لا سيما فئة الشباب.

وفيما يخص المجلة الشبابية كشف المطيري أن المجلة التي ستحمل اسم (YNN وهو اختصار للخدمة الإخبارية الشبابية) ستعنى بمتابعة أخبار الشباب الكويتي وانجازاتهم وتسليط الضوء على تميزهم وتألقهم في مختلف المجالات محليا وإقليميا ودوليا.

وذكر أن المجلة سيشرف عليها طاقم شبابي متميز ومتخصص في مجالات الكتابة والتصوير والتحرير والإخراج مؤكدا الحرص على تقديم ما يليق بالشباب الكويتيين ويظهر أعمالهم وانجازاتهم بالشكل المناسب.

وأفاد بأن أبواب المجلة تتكون من عدة أقسام منها قسم للاخبار وآخر للتحقيقات الصحافية ومثله للمقابلات إضافة الى ركن خاص بالمقالات الشبابية.

وأوضح أن إطلاق المجلة الشبابية والحافلة الابتكارية وغيرها من البرامج والأنشطة التي تقوم عليها الهيئة في كل أنواع العمل الشبابي تأتي تنفيذا لاستراتيجية الهيئة القائمة على دعم الشباب الكويتيين وتوفير كل الإمكانات اللازمة لهم واتاحة الفرص أمامهم للتألق والتميز والريادة.