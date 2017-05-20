بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور حسن روحاني، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية لفترة رئاسية جديدة ، متمنيا سموه لروحاني موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت والجمهورية الاسلامية الايرانية المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس روحاني ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وكان أعلن وزير الداخلية الإيراني، اليوم السبت ،إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني لولاية جديدة بنيله 57% من الأصوات.

وقال عبد الرضا رحماني فضلي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي انه بعد فرز 99,7% من أوراق الاقتراع، حصل روحاني على 23,5 مليونا من الأصوات مقابل 15,8 مليونا لمنافسه المتشدد إبراهيم رئيسي.

وكان ذكر رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية علي أصغر أحمدي في وقت سابق، إن مرشح المحافظين إبراهيم رئيسي حصل على 15 مليون و452 ألف و194 صوتًا في الانتخابات ،فيما حصل المرشح المحافظ مصطفى مير، على 455 ألف 211 صوتًا، مقابل 210 آلاف و597 صوتًا لـ"مصطفى هاشمي طبا"، وفقًا لرئيس لجنة الانتخابات.

وأشار أحمد إلى أن إجمالي عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بلغ 40 مليون صوت.